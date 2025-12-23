news_header_top
Общество 23 декабря 2025 15:22

Минниханов о налоговой реформе: «Это будет неприятно, но не смертельно»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшней пресс-конференции ответил на вопрос о налоговой реформе. Например, с 2026 года НДС вырастет с 20 до 22%.

«Это будет неприятно, но не смертельно. Нам надо продержаться. Надо с пониманием относиться. Очень большие вызовы перед федеральным бюджетом по обеспечению Победы на фронте. Это огромный ресурс. Придется немножко потерпеть», – сказал Раис РТ.

Он добавил, что основной источник федерального бюджета – это нефтегазовые доходы, но и для них есть некоторый предел. При нынешних обстоятельствах, считает Минниханов, другие отрасли тоже должны взять на себя нагрузку, а население – с пониманием отнестись к изменениям. «Я думаю, когда все стабилизируется, в налоговой политике государства тоже будут изменения», – считает татарстанский лидер.

В Татарстане будет проведена большая работа по информированию предпринимателей, в том числе очные встречи, чтобы бизнес адаптировался к изменениям.

«Мы должны смотреть, чтобы наши предприятия не становились банкротами, чтобы людей не сокращали», – добавил Минниханов.

#Пресс-конференция #Рустам Минниханов
