Минэкономики РТ о налоговой реформе: «Не стоит воспринимать эти изменения как угрозу»

О ключевых налоговых изменениях и их влиянии на бизнес в интервью «Татар-информу» рассказала первый замминистра экономики Татарстана Наталья Кондратова. Она уверена: несмотря на опасения субъектов МСП, новые правила не носят шокового характера и у бизнеса есть время и инструменты, чтобы к ним подготовиться и адаптироваться.





Наталья Кондратова: «Предстоящие изменения налогового законодательства затронут достаточно большую часть наших предпринимателей, в основном из микро- и малого бизнеса»

Фото: © «Татар-информ»

«Уже сейчас нужно спланировать свою бизнес-модель на 2026-й и последующие годы»

– Наталья Владимировна, сейчас много обсуждений вокруг предстоящих налоговых изменений. Какие ключевые корректировки ждут предпринимателей в 2026 году?

– Предстоящие изменения налогового законодательства затронут достаточно большую часть наших предпринимателей, в основном из микро- и малого бизнеса.

Из ключевых изменений, вносимых в Налоговый кодекс Российской Федерации и ряд нормативных актов, – это увеличение с 20% до 22% ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Также вводится поэтапное снижение лимитов доходов для специальных налоговых режимов. С 1 января 2026 года бизнес, работающий на упрощенной системе налогообложения (УСН) или патентной системе налогообложения (ПСН), при превышении порога доходов в 20 млн рублей автоматически становится плательщиком НДС. С 2027 года порог составит 15 млн рублей, с 2028-го – 10 млн рублей.

Важно понимать, что для бизнеса данные изменения будут ощутимы, для чего необходимо уже сейчас спланировать свою бизнес-модель на 2026-й и последующие годы таким образом, чтобы подобрать наиболее выгодный с учетом осуществляемой предпринимательской деятельности режим налогообложения.

В данных вопросах республика не оставляет своих предпринимателей один на один с их вопросами и проблемами.

Министерство экономики Республики Татарстан совместно с институтами развития бизнеса, общественными объединениями предпринимателей, налоговой службой и муниципальными образованиями уже реализует план мероприятий по информационной поддержке предприятий, проводит образовательную и консультационную работу с бизнесом для обеспечения наиболее плавного перехода субъектов МСП к новым обязанностям по налогообложению.

«Вопрос перехода на работу с НДС с 2026 года затронет чуть более 8 тыс. предприятий МСП»

– Правильно ли мы понимаем, что для значительной части малого бизнеса это означает переход на НДС и увеличение административной нагрузки?

– Согласно данным Федеральной налоговой службы, вопрос перехода на работу с НДС с 2026 года затронет чуть более 8 тыс. предприятий МСП, которые будут вынуждены перестроить свой бухгалтерский учет, организовать работу с электронным документооборотом, включая счета-фактуры и накладные, а также подготовку дополнительной налоговой отчетности.

При этом отмечу, что Правительство России с учетом позиций регионов, в том числе Республики Татарстан, пересмотрело резкое снижение порога дохода, при котором применяется НДС, в пользу постепенного снижения, что позволит предпринимателям планомерно адаптировать свои процессы, обучить персонал и внедрить необходимые программные решения.

Кроме того, вопросы административного давления на бизнес и создания благоприятных условий для предпринимателей в республике на особом контроле.

Как хорошую практику отмечу наш сервис «Проверенный бизнес», куда мы также внедрили возможность получения информации по налоговым изменениям в интеллектуальный чат-бот для удобства наших предпринимателей.

Центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан запущена услуга по повышению квалификации сотрудников субъектов МСП Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Минэкономики Татарстана усилило консультационную поддержку предпринимателей накануне налоговой реформы

– Как республика будет помогать предпринимателям адаптироваться к этим изменениям?

– Как я уже отметила, Министерство экономики Республики Татарстан совместно с институтами развития бизнеса, общественными объединениями предпринимателей, налоговой службой и муниципальными образованиями реализует план мероприятий адаптации бизнеса к налоговым изменениям.

Во-первых, мы значительно усиливаем консультационную поддержку.

Совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан реализуем проект «Школа налоговой грамотности», в рамках которого каждую среду проводятся полноценные налоговые консультации для предпринимателей.

Также информацию по изменениям можно получить в Едином контакт-центре поддержки бизнеса по телефону горячей линии (843) 524-90-90.

Осуществляем еженедельные выезды и встречи с бизнесом в муниципальных районах Татарстана, в рамках которых информируем наших предпринимателей о предстоящих налоговых изменениях и мерах поддержки, реализуемых на республиканском уровне.

Кроме того, публикуем информацию на информационных источниках институтов развития МСП, а также при поддержке «Татмедиа» в средствах массовой информации, в том числе выступаем на радио, в программах передач региональных и федеральных каналов.

Во-вторых, мы запустили комплекс образовательных мероприятий. Например, 11 декабря состоялся семинар «Налоги-2026: НДС для упрощенцев, изменения по ПСН и новые правила игры для малого бизнеса», который поможет предпринимателям детально разобраться во всех аспектах налоговой реформы.

С 18 декабря стартовала серия региональных конференций «Диалоги о налогах» в крупнейших городах республики – Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Казани.

Эти мероприятия объединят ведущих экспертов в области налогообложения и финансов, которые предоставят участникам конкретные инструменты для эффективной работы в новых условиях.

Особое внимание уделяется практическому формату всех мероприятий – предприниматели получат не только теоретические знания, но и возможность отработать новые навыки под руководством профессионалов.

Кроме того, Центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан запущена услуга по повышению квалификации сотрудников субъектов МСП, благодаря которой предприниматели, которых затронут налоговые изменения, могут на условиях софинансирования обучить своих бухгалтеров работе в новых условиях. Услуга доступна в онлайн-формате на Цифровой платформе МСП.РФ.

«Предприниматель должен четко понимать преимущества ведения прозрачного бизнеса: это не только юридическая защищенность, но и реальные экономические выгоды» Фото: © «Татар-информ»

«Белый бизнес – это бизнес с перспективой развития»

– Какие риски министерство видит в связи с этим реформированием и насколько они серьезны для региональной экономики?

– Любая налоговая реформа несет определенные риски как для экономики, так и для предпринимателей, и мы в министерстве их стараемся максимально просчитать и выработать необходимые предупредительные меры.

Безусловно, существует вероятность того, что часть предпринимателей не сможет адаптироваться и будет вынуждена пойти в наем, часть предприятий может уйти в теневой сектор, однако мы делаем упор в первую очередь не на ужесточение контроля, а на разъяснительную работу с предпринимателями, стараемся добраться до каждого субъекта МСП, на которого повлияют грядущие изменения.

Предприниматель должен четко понимать преимущества ведения прозрачного бизнеса: это не только юридическая защищенность, но и реальные экономические выгоды – доступ к государственным программам поддержки, льготному кредитованию, грантам и субсидиям. Белый бизнес – это бизнес с перспективой развития.

«Обязательно воспользуйтесь консультационными и образовательными возможностями, которые предоставляет республика. Все обучающие мероприятия в рамках нашей программы бесплатны и разработаны с акцентом на практическое применение полученных знаний» Фото: © «Татар-информ»

«Любая трансформация открывает новые возможности для тех, кто к ней готов»

– Какой главный совет вы бы дали предпринимателям уже сегодня?

– Я бы выделила несколько ключевых рекомендаций, которые помогут бизнесу подготовиться к предстоящим изменениям.

Первое – проведите детальный аудит своей финансовой модели. Оцените текущие доходы и составьте реалистичный прогноз на 2026 год. Если ваши показатели приближаются к новым лимитам, сейчас самое время начать подготовку к работе в изменившихся условиях.

Второе – проанализируйте и при необходимости пересмотрите бизнес-модель: маржинальность продуктов и услуг, принципы ценообразования, структуру расходов. Возможно, потребуется оптимизировать некоторые процессы или пересмотреть ассортиментную политику.

Третье – обязательно воспользуйтесь консультационными и образовательными возможностями, которые предоставляет республика. Все обучающие мероприятия в рамках нашей программы бесплатны и разработаны с акцентом на практическое применение полученных знаний.

За информацией о планируемых мероприятиях можно следить в наших социальных сетях в MAX – канале министерства и Центра «Мой бизнес».

И, пожалуй, самое главное – не стоит воспринимать эти изменения как угрозу или негативное явление.

Любая трансформация открывает новые возможности для тех, кто к ней готов. Государство заинтересовано в сохранении и развитии предпринимательского потенциала, и мы по-прежнему готовы сопровождать каждого предпринимателя на этом пути, оказывая необходимую поддержку и консультации.