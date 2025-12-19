news_header_top
Экономика 19 декабря 2025 14:07

«Цель – достичь сбалансированности бюджета»: Путин объяснил повышение НДС

Самый правильный, честный и прозрачный способ решения задач, в том числе в финансовой сфере, – повышение НДС, заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Цель – достичь сбалансированности бюджета. В целом это получилось, в том числе и благодаря принятию этого решения», – сказал глава государства.

Однако, по словам Путина, здесь еще есть ряд вопросов. «Когда повышается налог, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога», – заметил он.

Нужно избавиться от теневой экономики, от неуплаты налогов, выразил уверенность Президент РФ. По его словам, эта задача сейчас стала еще более актуальной.

«Нам нужно, чтобы повышение налога было не на бумаге, а выразилось в реальных доходах бюджета. Конечная цель – снижение налогового бремени в будущем, Правительство будет вести дело к этому», – заключил глава государства.

