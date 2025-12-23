Шохин оценил вероятное влияние роста НДС на инфляцию

Александр Шохин в 2022 году

Фото: kremlin.ru

Повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, судя по всему, не приведет к ускорению инфляции в России. Об этом заявил на брифинге глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает РИА Новости.

«По всей видимости, не будет подскока инфляции вслед за повышением НДС в начале следующего года, а если будет, то мы выйдем на прогнозные значения, которые были у Минэкономразвития и Центрального банка – прогнозировалось на конец текущего года 6-7%. Мы их и получим», – спрогнозировал глава РСПП.

При этом Шохин сослался на опыт 2019 года, когда повышение НДС до 20% вызвало увеличение инфляции в пределах одного процентного пункта, но оно «рассосалось» во втором полугодии.

Тогда, по его словам, экономика заранее отреагировала на налоговые изменения, инфляционный подскок имел место еще до начала финансового года.

Сейчас, констатировал глава РСПП, иная ситуация – «в обратную сторону идет». «Что-то происходит в экономике такое, что не может быть объяснено стандартными взаимосвязями», – признал Александр Шохин.

Прежде, пока решение о налоговой реформе еще не было принято, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей считал, что последствия для экономики при реализации такого сценария будут более серьезными.

Президент РФ Владимир Путин объяснил увеличение НДС необходимостью «достичь сбалансированности бюджета». «В целом это получилось, в том числе и благодаря принятию этого решения», – сказал глава государства в ходе прямой линии.

Раис РТ Рустам Минниханов на сегодняшней пресс-конференции заметил, отвечая на вопрос о налоговой реформе, что «это будет неприятно, но не смертельно».

«Надо с пониманием относиться. Очень большие вызовы перед федеральным бюджетом по обеспечению победы на фронте. Это огромный ресурс. Придется немножко потерпеть», – подчеркнул руководитель республики.