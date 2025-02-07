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Экономика 7 февраля 2025 14:18

Фальков сообщил о софинансировании ПИШ КАМАЗом, «Татнефтью» и другими компаниями

Объем софинансирования передовых инженерных школ (ПИШ) со стороны бизнеса составил 42 млрд рублей. Это на 12 млрд рублей больше, чем дает государство, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании Совета по науке и образованию.

Провел заседание совета Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Реализация проекта уже имеет значимый эффект для модернизации всей системы подготовки инженеров. Сегодня у 50 школ более 250 партнеров, среди которых Ростех, Росатом, Роскосмос, СИБУР, «Газпромнефть», КАМАЗ, «Татнефть» и другие», – заметил глава Минобрнауки РФ.

По словам Фалькова, программа будет совершенствоваться под новый отбор, ее предполагается нацелить на решение задач технологического лидерства.

«Предусмотрим новые инструменты взаимодействия с работодателями, усилим их вовлеченность в управление школами, в процесс обучения и прикладных разработок», – пояснил министр.

В Татарстане передовые инженерные школы созданы в пяти вузах. Это Казанский федеральный университет, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, Университет Иннополис и Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти».

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#передовые инженерные школы
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