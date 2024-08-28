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Общество 28 августа 2024 16:21

Чернышенко: Татарстан стал лидером по реализации проекта «Передовых инженерных школ»

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Республика Татарстан стала лидером по реализации проекта «Передовых инженерных школ». Об этом заявил во время пленарного заседания форума «Технопром-2024» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки РФ. Как говорится на сайте министерства, ключевая цель проекта — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить стране технологический суверенитет.

Также Чернышенко рассказал про программу поддержки вузов «Приоритет-2030», которая за все время «своей жизни» помогла в привлечении 136 млрд рублей от индустриальных партнеров.

По словам спикера, в программе принимают участие 143 вуза из 56 российских регионов. Самый успешный опыт реализации программы у Томской области. Причем разработки региональных вузов уже внедряют в реальный сектор экономики. К примеру, сделали 5 томографов с отечественным программным обеспечением, поделился вице-премьер России.

#Татарстан #Дмитрий Чернышенко #реализация #проекты
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