Путин и Фальков обсудили развитие передовых инженерных школ в России

В июне 2022 года в России были созданы первые 30 инженерных школ. Эта инициатива получила поддержку как от самих регионов, так и от бизнеса, заявил в разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

Он отметил, что со стороны государства на развитие инициативы с 2022 года было направлено около 12 млрд рублей. Еще 19,5 млрд рублей вложили в развитие ПИШ крупнейшие предприятия-партнеры. Их сейчас 160. Кроме того, 11 регионов из 28, где работают такие школы, тоже предоставляют ресурсы на их развитие.

«Отлично. Меня очень радует, что бизнес не просто не сопротивляется, а наоборот, по сути, идет в авангарде этого процесса», — прокомментировал это Президент России.

Фальков отметил, что бизнес не просто представляет финансирование на развитие инженерных школ, но и обеспечивает их учеников необходимой практикой.

«Обеспечивают практикой, то есть буквально обучение идет — над студенческими командами руководителями являются руководители, скажем, с КАМАЗа, „Ростсельмаша“ или „Пермских моторов“. И это самое лучшее обучение — на живых инженерных задачах», — сказал министр.

Он подчеркнул, что у каждой инженерной школы есть своя организация-партнер. Это способствует трансформации инженерного образования в стране, особенно в части обеспечения технологического суверенитета.

По данным Фалькова, только в 2023 году через передовые инженерные школы прошло 22 тысячи российских школьников. При этом обучение в них ведется не только в сфере традиционной инженерии, но и в области инженерии живых систем, генетики и геномики, программной инженерии.

Напомним, что в этом году Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании гранта для поддержки республиканских передовых инженерных школ. Согласно перечню, грант в этом году получат Университет Иннополис, КФУ, Казанский национальный исследовательский технический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. Туполева – КАИ, Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти».