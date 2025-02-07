Путин поручил ограничить излишний набор в вузы по невостребованным специальностям

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поручил Правительству страны ограничить набор на платные отделения вузов по невостребованным специальностям. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Прошу Правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда <...>», – заявил глава государства.

Российский лидер уточнил, что не должно допускаться обучение подобным недостаточно востребованным профессиям «в непрофильных вузах и их филиалах». По его мнению, этот процесс «иногда просто некрасиво выглядит».

В результате, по словам Путина, из вузов выходят специалисты с очень низким уровнем подготовки, которые «в конечном итоге и не нужны никому».

Президент РФ также призвал убрать из программ в вузах устаревшие и архаичные курсы.