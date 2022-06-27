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Наука и образование
27 июня 2022  14:00

Фальков: Для некоторых бакалавров четыре года обучения оказалось неэффективным

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Для некоторых направлений подготовки бакалавров четырех лет обучения оказалось недостаточно, и некоторые из российских вузов по своей инициативе перешли на пятилетнюю программу. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал на заседании в Госдуме, сообщает РИА Новости.

«Получается, что изначально мы ушли от традиционного специалитета к четырем годам бакалавриата, но со временем поняли, как сложна степень подготовки к разным видам деятельности и по сути вернулись обратно», — сказал министр.

Он резюмировал, что реализация принципов Болонской системы в течение 20 лет показала, что некоторые из них оказались недостаточно эффективными.

6 июня все высшие учебные заведения РФ были исключены из Болонского процесса. Ранее Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную модель высшего образования и намерена отказаться от Болонской системы. При этом Фальков заявил, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах.

#высшее образование #вузы россии #образование
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