Фальков: Для некоторых бакалавров четыре года обучения оказалось неэффективным

Для некоторых направлений подготовки бакалавров четырех лет обучения оказалось недостаточно, и некоторые из российских вузов по своей инициативе перешли на пятилетнюю программу. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал на заседании в Госдуме, сообщает РИА Новости.

«Получается, что изначально мы ушли от традиционного специалитета к четырем годам бакалавриата, но со временем поняли, как сложна степень подготовки к разным видам деятельности и по сути вернулись обратно», — сказал министр.

Он резюмировал, что реализация принципов Болонской системы в течение 20 лет показала, что некоторые из них оказались недостаточно эффективными.

6 июня все высшие учебные заведения РФ были исключены из Болонского процесса. Ранее Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную модель высшего образования и намерена отказаться от Болонской системы. При этом Фальков заявил, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах.