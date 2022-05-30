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Наука и образование
30 мая 2022  17:19

Минобрнауки: Россия не вернется к советской системе образования, а создаст новую

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Министерство науки и высшего образования РФ после отказа от Болонской системы не планирует возвращаться к советской. Ведомство планирует создать свою новую модель высшего образования с учетом всего полученного опыта, заявил заместитель руководителя министерства Дмитрий Афанасьев, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о формировании национальной системы, учитывающей преимущества того этапа и преимущества того опыта, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях широких международных контактов», — сказал он.

По словам Афанасьева, решение этого вопроса требует профессиональной дискуссии, которая состоится в ближайшее время. 

«Ничего ломать через колено не будем, как и заставлять переписывать программы, а спланируем переход» — подчеркнул замминистра. 

Ранее в Минобрнауки заявили о намерении России отказаться от Болонской системы и разработать собственную образовательную систему. Позднее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заметил, что этот процесс нужно осуществлять поэтапно, чтобы от него не пострадали студенты.

#Минобрнауки РФ #высшее образование
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