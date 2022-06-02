Глава Минобрнауки заявил, что в России останется бакалавриат и магистратура

После выхода из Болонской системы бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам главы Минобрнауки, на сохранения такой формы высшего образования есть три причины. Во-первых, Россия входит в топ-7 стран мира по числу иностранных студентов, которые могут окончить бакалавриат или магистратуру здесь, а затем продолжить обучение в других странах. Во-вторых, и среди российских абитуриентов есть те, кому интересен такой формат высшего образования. В-третьих, в РФ сейчас много бакалавров, которые в случае отмены магистратуры не смогут обучаться дальше.

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры», — подчеркнул министр, добавив, что индустрия и университеты сами должны определить, какой формат наиболее востребован. Затем выпускники школ смогут сами решать, куда им пойти учиться.

Кроме того, Фальков обратил внимание на необходимость «навести больше порядка в магистратуре», чтобы выпускники бакалавриата поступали на направления, приближенные к своему профилю.

Ранее, 24 мая, Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную модель высшего образования и намерена отказаться от Болонской системы.