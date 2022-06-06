Все российские вузы исключены из Болонской системы образования

Все российские вузы исключили из Болонского процесса в соответствии с решением Болонской группы. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, сообщает РИА Новости.

«Одиннадцатого апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Республики Беларусь во всех структурах Болонского процесса. Фактически с учетом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке Президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — сказал чиновник на заседании профильного Комитета Совета Федерации.

Замминистра уточнил, что принятая декларация не является договором и разрывать ее или выходить из нее не нужно. «Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — добавил он.

Ранее, 24 мая, Минобрнауки сообщило, что Россия будет разрабатывать собственную модель высшего образования и намерена отказаться от Болонской системы. При этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ.