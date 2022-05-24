Минобрнауки РФ подтвердило намерение отказаться от Болонской системы

Министерство высшего образования и науки РФ намерено отказаться от Болонской системы образования и создать собственную, национальную. Об этом заявил руководитель ведомства Валерий Фальков, передает ТАСС.

«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — приводит пресс-служба министерства слова его главы.

Болонский процесс был запущен в 1999 году, сейчас в нем участвуют 49 стран. Россия присоединилась к нему в 2003-м. В первую очередь он предполагает сопоставимость образовательных программ.

Чаще всего под сопоставимостью подразумевается двухуровневая система высшего образования, включающая бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). При этом в России до сих пор во многих вузах ведется обучение по программам специалитета, что предполагает пять-шесть лет обучения.

За отказ от Болонской системы ранее высказались секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, бывший министр образования, президент Российской академии образования Ольга Васильева, ректор МГУ Виктор Садовничий и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.