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Файзуллин: Задор руководства Татарстана заставляет полпредство выделяться среди остальных
Раис Татарстана Рустам Минниханов в течение года порядка 60 дней проводит в Москве. График руководителя республики насыщенный — порядка 15-20 встреч и мероприятий, рассказал на выставке-форуме «Россия» заместитель полпреда РТ в России Эмиль Файзуллин.
«Тот задор, та активность руководства республики заставляют нас быть такими же и волей-неволей выделяться среди других регионов, а в Москве — среди представительств других регионов», — рассказал он на встрече с молодежью из Татарстана.
Перед началом мероприятия Файзуллин отметил, что Полномочное представительство Татарстана в России выступает мостом между выходцами из республики и их малой родиной, успешными татарстанцами и молодежью — теми, кто добился успехов, и кому еще только предстоит добиться высот.
Напомним, что сегодня на ВДНХ побывали 500 молодых активистов из Татарстана, участников проекта «Яшь юлдаш – Молодой попутчик».
Перед ребятами также выступили глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков, блогер Алина Гималтдинова, а также Герои России Расим Баксиков и Дамир Юсупов.
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