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Герой России Баксиков: Даже преподавателей прошу выйти, когда разговариваю с молодежью
Герой России Расим Баксиков поделился, что во время встреч с молодежью добивается внимания и доверия со стороны ребят, оставляя общение «за закрытыми дверями». Об этом он рассказал во время пресс-подхода на выставке-форум «Россия» в Москве.
«Я даже преподавателей, когда встречаюсь в школах, вузах с учениками, студентами, я даже преподавателей прошу выйти, чтобы это не мешало ни в коем случае», — заметил военнослужащий, комментируя просьбу рассказать о самых неожиданных вопросах от ребят.
По его мнению, основой воспитания в целом является именно патриотическое воспитание молодежи.
«Я со своей на все смотрю колокольни: военно-патриотическое воспитание, патриотическое воспитание молодежи. Потому что это один из важнейших аспектов воспитания вообще, становления нашего будущего», — уверен Баксиков.
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