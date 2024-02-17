Герой России Баксиков: Даже преподавателей прошу выйти, когда разговариваю с молодежью

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Герой России Расим Баксиков поделился, что во время встреч с молодежью добивается внимания и доверия со стороны ребят, оставляя общение «за закрытыми дверями». Об этом он рассказал во время пресс-подхода на выставке-форум «Россия» в Москве.

«Я даже преподавателей, когда встречаюсь в школах, вузах с учениками, студентами, я даже преподавателей прошу выйти, чтобы это не мешало ни в коем случае», — заметил военнослужащий, комментируя просьбу рассказать о самых неожиданных вопросах от ребят.

По его мнению, основой воспитания в целом является именно патриотическое воспитание молодежи.

«Я со своей на все смотрю колокольни: военно-патриотическое воспитание, патриотическое воспитание молодежи. Потому что это один из важнейших аспектов воспитания вообще, становления нашего будущего», — уверен Баксиков.