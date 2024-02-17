Дамир Юсупов: Историю России нам не должны рассказывать из-за рубежа

После развала Советского Союза молодежь потеряла ориентиры. На место путеводных звезд советских ребят — ветеранов, челюскинцев, пионерии — пришли западные ценности. Однако нашему народу и руководству все-таки удалось удержать суверенитет нашей страны, заявил на полях выставки-форума «Россия» Герой Российской Федерации Дамир Юсупов.

«Те, кто родились в 80-90-х годах, они были немного потеряны, потому что на смену тем ориентирам, тем ценностям, которые были в Советском Союзе — честности, трудолюбию, поддержке, — пришли западные ориентиры: жвачка, кока-кола, джинсы, валюта и так далее. И наша страна столкнулась с серьезными проблемами — со стороны Запада есть какие-то укусы. Пытаются нашу страну укусить, кольнуть, нужны наши ресурсы», — заметил пилот.

По его мнению, современная молодежь очень грамотная, развитая и хорошо ориентируется в потоке информации. Поэтому в условиях современных вызовов очень важно воспитывать в ней любовь к своей Родине, истории и культуре.

«Конечно, нужно изучать нашу историю, нашу культуру, чтобы нам эту историю никто не рассказывал из-за рубежа, чтобы никто не смог ее поменять. Для этого мы должны изучать свою историю, свою культуру, знать памятные даты — не только радостные, но и печальные даты в нашей истории. Чтобы это не повторялось в будущем. И поэтому вы должны быть активными, целеустремленными и должны любить нашу страну», — уверен спикер.

Юсупов вспомнил, что во время предыдущих разговоров с молодежью не раз слышал от них о желании уехать из России. Однако он сомневается в том, что счастье можно найти на чужбине.

«А кто вас там ждет, за границей? Вы там являетесь чужими. Из вас выжимают какие-то резервы, знания, но вы приносите пользу другому государству, другой стране, — подчеркнул Герой России. — И вас там никто любить не будет — вы там будете чужаками, чужаками и останетесь. А теперь другой вопрос: что вы сделали для родной страны? Чтобы в ней было хорошо. Вот легко говорить, что у нас плохо. Но что вы сделали, чтобы у нас было хорошо? Каждый задумайтесь об этом».

В заключение он пожелал молодым людям хорошо учиться, стать профессионалами своего дела, любить родную страну и быть готовыми к ее защите.