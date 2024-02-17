Садыков рассказал о цели поездки 500 активистов из РТ на выставку «Россия»

Главная цель проекта «Яшь юлдаш», в рамках которого 500 активистов из Татарстана отправились на выставку-форум «Россия» — познакомить их с достижениями страны. Об этом во время пресс-подхода на ВДНХ заявил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

«Для молодежи Республики Татарстан это достаточно важный день, потому что большая делегация — это 500 человек из разных городов и районов нашей республики, представители молодежных движений и организаций, — приехали сюда, на ВДНХ, и познакомились с теми достижениями, которые сегодня есть и которыми мы гордимся в нашей стране. Наверное, это самая главная цель этого поезда», — заметил он.

Еще одна важная задача — предоставить молодежи возможность пообщаться с Героями России и другими выдающимися личностями. «И первое, что для них, наверное, важно — услышать мнение таких известных людей по тем или иным вопросам», — заметил он.

Сегодня татарстанцы, приехавшие в Москву, примут участие в беседе о патриотизме, участии в проектах, значимых для России и Татарстана.

В заключение он рассказал о будущем проекта «Яшь юлдаш». По мнению министра, перед запуском второго сезона проекта важно успешно завершить первый этап, а также проанализировать полученные результаты.