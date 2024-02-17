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Блогер Алина Гималтдинова: Молодежь должна научиться фильтровать информацию в Сети
Молодежь должна научиться нести ответственность за информацию, транслируемую в Сети, уметь фильтровать ее. Об этом во время пресс-подхода на выставке-форуме «Россия» заявила блогер Алина Гималтдинова.
«Мы должны разговаривать с молодежью на языке молодежи. И основа коммуникации как ни крути — онлайн-формат, соцсети. Я как представитель с 10-летним стажем на интернет-площадках, как блогер как раз хотела бы донести про ответственность трансляции того, что мы несем в СМИ, что мы несем на онлайн-площадках», — рассказала она журналистам.
Блогер отметила, что каждый молодой человек сейчас транслирует ту или иную информацию со своих интернет-площадок. Поэтому крайне важно, чтобы они умели фильтровать полученные сведения.
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