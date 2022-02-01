Express: В Японии заявили о росте тяжелых случаев среди заболевших «омикроном» пожилых

В Японии заметно выросло число случаев госпитализации пациентов в возрасте 60 лет и старше, заразившихся омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет британское издание Express.

На увеличение количества заболевших «омикроном» пожилых людей обратили внимание специалисты медицинского центра Фудзимино. При этом более половины попавших в больницу пожилых были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах ИВЛ.

«Госпитализированные пациенты становятся всё старше, и у них развиваются тяжелые симптомы», — констатировал директор медцентра Акира Кано.

По словам Кано, острая пневмония развивается у тех пожилых пациентов, которые были вакцинированы против коронавируса достаточно давно. Заявления о «смягчении» омикрон-штамма далеки от увиденного на практике, уточнил в связи с этим он.