США и Британия назвали ограничение цены нефти лучшим способом снизить доходы РФ

Министры финансов стран «Большой семерки» завтра, 2 сентября, в ходе онлайн-встречи представят план по установлению предельной стоимости нефти, экспортируемой из России. В пользу ценового потолка высказались руководители финансовых ведомств Великобритании и Соединенных Штатов.

О намерениях финансовых чиновников со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal. По данным собеседников издания, обсудить план предполагается до конца недели, так как министры финансов стран G7 намерены разработать действенную политику по этому вопросу к декабрю.

Кроме того, по словам источников WSJ, планируется ввести предельные цены не только на российскую нефть, но и на нефтепродукты, например, на мазут. «Чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов относительно того, как будет работать ограничение цен», — добавляет издание.

О солидарной позиции своих стран по вопросу после состоявшейся 31 августа встречи рассказали министры финансов США и Британии Джанет Йеллен и Надим Захави. Йеллен уверена, что установление ценового потолка не только сократит доходы РФ, но и поддержат поставки нефти на мировой рынок и поможет в борьбе с инфляцией.

В свою очередь Захави заметил, что власти Соединенного Королевства уверены в эффективности ограничения стоимости российской нефти. Однако, по их мнению, к процессу необходимо привлечь и другие страны, включая Индию, Турцию, Южную Африку и Норвегию.

США и их союзники обсуждают введение предельной цены для нефти из России с июня. Ранее речь шла о коридоре в 40–60 долларов. Новые санкции призваны ограничить возможность российской стороны вести специальную военную операцию на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.