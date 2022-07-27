Страны «большой семерки» к 5 декабря установят потолок цен на нефть из России

Страны G7 к 5 декабря введут ограничения цен на нефть из России. Об этом со ссылкой на представителя объединения сообщает Reuters.

«Цель — подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», — цитирует его ТАСС.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что подобные предложения напоминают ситуацию с российским газом, когда из-за ограничений цены на топливо в Европе взлетели до небес.