news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
27 июля 2022  18:20

Страны «большой семерки» к 5 декабря установят потолок цен на нефть из России

news_top_970_100

Страны G7 к 5 декабря введут ограничения цен на нефть из России. Об этом со ссылкой на представителя объединения сообщает Reuters.

«Цель — подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», — цитирует его ТАСС.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что подобные предложения напоминают ситуацию с российским газом, когда из-за ограничений цены на топливо в Европе взлетели до небес.

#нефть #Большая семерка #санкции
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100