РИА Новости: Евросоюз сегодня опубликует 12-й пакет санкций против России

Очередной пакет санкций Евросоюза против России будет опубликован и вступит в силу уже сегодня. Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник в Совете ЕС.

«Запущена письменная процедура (формального утверждения санкций на уровне министров стран ЕС), и мы ожидаем публикацию уже сегодня», – заявил собеседник.

Он не смог назвать точное время публикации новых ограничений в официальном журнале ЕС.

15 декабря Politico писала, что ЕС согласовал новый комплекс рестрикций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер, который задерживал принятие решения, выходил из зала. Газета при этом отмечала, что начало письменной процедуры утверждения пакета все еще неясно. 17 декабря стало известно, что Вена добилась исключения Raiffeisen Bank International из украинского перечня «международных спонсоров войны» и в результате поддержала 12-й пакет ограничительных мер ЕС против России.