Евросоюз смягчил ограничения на ввоз машин с российскими номерами

Европейский Союз в рамках 12-го пакета санкций против РФ смягчил ограничения на ввоз автомобилей с российскими номерами. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Речь идет о машинах, принадлежащих гражданам стран Евросоюза, проживающим в России. «<…> государства-члены могут разрешить ввоз их автомобилей при условии, что эти автомобили не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях», — сказано в документе.

Кроме того, запрет на въезд в ЕС теперь не будет распространяться на автомобили, имеющие дипломатические номера.

Помимо этого, введены исключения из запрета на ввоз таких бытовых вещей, как предметы личной гигиены и одежда, которую носит путешествующий или которая находится в его багаже.

Конфискацию автомобилей с российскими номерами и личных вещей предусматривает регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014, который до лета 2023 года не применялся в полной мере ни одной страной. В начале ноября Европарламент призвал руководство Евросоюза отменить эти ограничения как дискредитирующие сам механизм санкций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЕС ввел санкции против ПАО «Туполев», КВЗ и ОЭЗ «Алабуга», а также против совладельца «ТАИФа» Рустема Сультеева и его жены Лидии Сультеевой. Предусмотрены новым пакетом ограничительных мер и другие рестрикции.