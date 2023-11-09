Европарламент выступил против конфискации машин с российскими номерами

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны Европейского Союза не конфисковывать личные вещи и автомобили граждан России, потому что такие меры дискредитируют санкционный механизм. Об этом сообщает ТАСС.

«Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к изъятию и конфискации предметов и транспортных средств только для личного использования <…>», — сказано в документе.

«<…> такое чрезмерное соблюдение [ограничительных мер] дискредитирует цель и инструмент санкций», — констатируют европарламентарии.

Вместе с тем депутаты Европарламента хотят ужесточить антироссийские рестрикции и замечают, что европейские компании обходят эти санкции. Предлагается унифицировать ограничительные меры и, в частности, согласовать единый период их продления на срок не менее 12 месяцев.

Помимо прочего, резолюция призывает «Совет ЕС и Еврокомиссию действовать более прозрачно и профессионально в определении лиц, которые должны находиться под персональными санкциями или с которых такие санкции должны быть сняты», отмечает РИА Новости.

В сентябре Еврокомиссия разъяснила, что приобретение, импорт или передача в ЕС произведенных в России или ввозимых оттуда товаров из санкционных списков запрещены. Соответственно, въезд на территорию Евросоюза на зарегистрированных в РФ авто должен рассматриваться как запрещенный импорт.