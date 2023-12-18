Евросоюз ввел санкции против совладельца «ТАИФа» Рустема Сультеева и его жены

Европейский Союз в рамках 12-го пакета санкций против России ввел персональные ограничительные меры против совладельца и председателя совета директоров АО «ТАИФ» Рустема Сультеева и его супруги Лидии Сультеевой. Эта информация опубликована в Официальном журнала ЕС.

Рустем Сультеев занимает 92-е место в списке российских миллиардеров от журнала Forbes за 2023 год. Издание оценивает его состояние в 1,3 млрд долларов.

В свою очередь Лидию Сультееву Forbes в текущем году включил в список 20 богатейших женщин России. С состоянием в 675 млн долларов она занимает в нем 11-е место.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз ввел санкции против ПАО «Туполев», КВЗ и ОЭЗ «Алабуга». Предусмотрены новым пакетом ограничительных мер и другие рестрикции.