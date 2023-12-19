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ЕС впервые предусмотрел возможность посмертных санкций против россиян
Европейский Союз в рамках 12-го пакета санкций против России впервые предусмотрел возможность сохранения ограничительных мер в отношении граждан РФ даже после их смерти, чтобы не допустить финансирования специальной военной операции на Украине. Об этом сказано в постановлении Евросовета, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
«Решение [Совета ЕС] также определяет условия, по которым Евросовет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу средств и экономических ресурсов <…>», — сказано в документе.
Совет ЕС может решить оставить санкции и после смерти оказавшегося под ними лица, если существуют вероятность, что его активы могут быть использованы для боевых действий против Украины либо подрыва «территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз ввел санкции против ПАО «Туполев», КВЗ и ОЭЗ «Алабуга», а также против совладельца «ТАИФа» Рустема Сультеева и его жены Лидии Сультеевой. Предусмотрены новым пакетом ограничительных мер и другие рестрикции.
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