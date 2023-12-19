ЕС впервые предусмотрел возможность посмертных санкций против россиян

Европейский Союз в рамках 12-го пакета санкций против России впервые предусмотрел возможность сохранения ограничительных мер в отношении граждан РФ даже после их смерти, чтобы не допустить финансирования специальной военной операции на Украине. Об этом сказано в постановлении Евросовета, опубликованном в Официальном журнале ЕС.



«Решение [Совета ЕС] также определяет условия, по которым Евросовет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу средств и экономических ресурсов <…>», — сказано в документе.

Совет ЕС может решить оставить санкции и после смерти оказавшегося под ними лица, если существуют вероятность, что его активы могут быть использованы для боевых действий против Украины либо подрыва «территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз ввел санкции против ПАО «Туполев», КВЗ и ОЭЗ «Алабуга», а также против совладельца «ТАИФа» Рустема Сультеева и его жены Лидии Сультеевой. Предусмотрены новым пакетом ограничительных мер и другие рестрикции.

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля прошлого, 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. После этого государства Запада начали не только оказывать Украине различную помощь, в том числе военную, но и ужесточать санкции против России.