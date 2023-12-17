Таможня Германии пригрозила конфискацией рождественских подарков из России

Подарки, отправленные из России в Германию по случаю празднования Рождества и Нового года, могут быть арестованы или конфискованы на границе, если в них окажутся товары, поставки которых в Европейский Союз запрещены. Об этом напоминает таможенная служба ФРГ.

«<…> ввоз широкого спектра товаров из России запрещен. Сюда в том числе относятся товары, которые обычно могут входить в состав подарочных отправлений, такие как целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, такую как косметика», — сказано в заявлении.

«Нет исключений из запретов в отношении подарочных отправлений <…>, которые иногда отправляются от одного частного лица в России другому частному лицу на таможенной территории [Европейского] Союза», — предупреждает немецкая таможня со ссылкой на регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014.

В связи с этим газета Berliner Zeitung замечает, что близится Рождество по григорианскому (и новоюлианскому — прим. Т-и) календарю, когда многие немцы российского происхождения и проживающие в ФРГ россияне обмениваются подарками с жителями РФ.

Именно регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 года №833/2014 делает возможным конфискацию автомобилей с российскими номерами на территории содружества. В начале ноября Европарламент призвал руководство Евросоюза отменить эту меру как дискредитирующую сам механизм санкций.