В Евросоюзе согласовали отключение ряда российских банков от SWIFT
Постпреды стран Европейского Союза одобрили введения ряда новых санкций против России, включаю отключение части российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает Twitter французского председательства в Совете ЕС.
В заявлении отмечается, что вечером вторника были одобрены санкции, предполагающие «исключение некоторых российских банков из системы SWIFT, в координации с нашими международными партнерами».
Кроме того, речь идет о запрете для европейских компаний участвовать или вкладывать в проекты, софинансируемые Российским фондом прямых инвестиций.
Эти меры будут опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего вступят в силу, уточняется в сообщении.
Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.
Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических мер против санкций и о запрете вывозить иностранную валюту на сумму более 10 тыс. долларов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что SWIFT в России может заменить Система передачи финансовых сообщений.