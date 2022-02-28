Набиуллина: SWIFT в России может заменить Система передачи финансовых сообщений
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пообещала бесперебойную работу внутренней финансовой инфраструктуры, которую развивала последние годы.
«У нас есть Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут присоединяться участники из-за границы. Национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Карты международных платежных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжат работать внутри страны как обычно», – заявила Набиуллина.
Она подчеркнул, что все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. «Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны», – сказала глава ЦБ.
В целом она отметила, что финансовая система и экономика сталкиваются сейчас с совершенно нестандартной ситуацией, и Банк России будет очень гибко подходить к использованию любых необходимых инструментов.
Для обеспечения ликвидности банковского сектора Банк России непрерывно предоставляет банкам наличные и безналичные средства. Из-за высокого спроса на наличные деньги, банковский сектор перешел в структурный дефицит ликвидности. Однако банки располагают достаточным запасом обеспечения для того, чтобы при необходимости наращивать объем привлечения ликвидности от Банка России.
«Мы постоянно находимся в контакте с банками и готовы оперативно принимать необходимые меры для их поддержки. Так, принят ряд регуляторных послаблений, и мы будем дальше отслеживать потребности банков в механизмах, облегчающих для них работу в новых условиях», – подчеркнула Набиуллина.