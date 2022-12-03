G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Страны Группы семи и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление государств, распространенное американским Минфином.

«G7 и Австралия как нынешние члены коалиции по введению потолка цен 2 декабря достигли консенсуса о максимальной цене в 60 долларов за баррель на перевозимую по морю нефть российского происхождения», –сказано в документе.

Отмечается, что новые меры начнут действовать 5 декабря или «вскоре после» этой даты. Также сказано, что страны-участники соглашения будут «тщательно отслеживать эффективность и воздействие потолка цен», и если надо, будут «готовы пересмотреть и скорректировать максимальную цену».

Ранее Bloomberg сообщало, что стоимость морских перевозок российской нефти резко растет, поскольку все больше владельцев танкеров отказываются от ее транспортировки, другие же стараются взимать премию за риск на фоне вступления в силу 5 декабря новых санкций ЕС.