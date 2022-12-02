Совет ЕС официально подтвердил введение потолка цен на российскую нефть

Послы ЕС сегодня достигли договоренности по предложению «Большой семерки» ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $60 долларов за баррель. Об этом сообщил постпред Польши при ЕС Анджей Садось, а позднее официально подтвердил Совет ЕС.

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», – заявил Садось. В Совете ЕС утверждение будет проходить автоматически в режиме письменной процедуры без дополнительного обсуждения, передает ТАСС.

Напомним, Польша оставалась единственной страной Евросоюза, которая блокировала введение потолка цен на нефть, требуя сделать его еще более низким.

Предложенный Еврокомиссией потолок цен, помимо твердого ограничения стоимости, должен включать корректирующий механизм, который будет требовать, чтобы российская нефть стоила минимум на 5% меньше, чем в среднем по рынку. Распространяется это только на нефть, импортируемую по морю.

Напомним, Кремль заявлял, что при введении потолка на нефть, Россия прекратит ее поставки, так как ограничение стоимости – это нарушение рыночного механизма. Сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин уже готовит указ о запрете продажи нефти на этот случай.