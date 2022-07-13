Еврокомиссия: Железнодорожный транзит в Калининград разрешен при условии контроля

Еврокомиссия прокомментировала ситуацию с перевозками грузов между Калининградской областью и другими регионами России через Литву на своем сайте.

Из документа следует, что российским автотранспортным предприятиям запрещается перевозить товары автомобильным транспортом по территории Европейского Союза, в том числе транзитом.

«<…> этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией при условии, что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом. Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом в связи с этим не допускается», — вместе с тем уточняет Еврокомиссия.

При этом в разъяснении подчеркивается, что соответствующий «специальный режим не применяется к железнодорожным перевозкам по тому же маршруту, при этом страны — члены [Евросоюза] сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль».

Впрочем, транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения запрещен независимо от способа транспортировки.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. Это стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. МИД России выразил решительный протест властям Литвы.

Впоследствии о возможном возобновлении транзита в Калининград рассказало агентство «Рейтер». Позднее газета «Известия» написала, что Евросоюз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград.