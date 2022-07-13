«Известия»: Евросоюз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград

Евросоюз договорился с Россией договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники.

Документ подчеркивает недопустимость ограничений на перемещение грузов между субъектами России – как на железнодорожном, так и на автомобильном транспорте. Согласование финального документа между ЕС и властями Литвы идет уже несколько недель.

«То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков», – уточнил источник издания.

Напомним, 18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули порядка 50% поставок в российский эксклав, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.