Еврокомиссия смягчила ограничения на ввоз личных вещей гражданами РФ

Флаг Европы

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Европейская комиссия уточнила ограничения на ввоз личных вещей гражданами России в страны — члены Европейского Союза. Скорректированы разъяснения относительно запрета на импорт товаров из приложения XXI к статье 3i санкционного регламента № 833/2014, передает РБК.

Из документа следует, что запрет на ввоз товаров, которые «вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда» (в том числе и находящаяся в багаже), таможенные органы стран ЕС должны применять «пропорциональным и разумным образом».

Таким образом, косметика, чемоданы, шампуни, зубная паста и туалетная бумага, скорее всего, будет по-прежнему разрешено ввозить в Евросоюз. Распространяется ли это исключение на смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, также упомянутые в приложении XXI, не уточняется.

Вместе с тем запрет на ввоз пассажирских автомобилей в страны ЕС сохраняется. Объясняется это тем, что машины — это категория товаров, которая может быть использована для обхода санкций (каким именно образом, не поясняется). При этом неважно, по какой именно таможенной процедуре авто было ввезено в страну Евросоюза.

На факт ввоза автомобиля их РФ в первую очередь указывают российские номерные знаки и российская регистрация, констатируют также в Еврокомиссии.

Upd. (22.57): Ранее Еврокомиссия разрешила властям государств союза не конфисковывать личные вещи въезжающих в ЕС россиян, но не автомобили с российскими номерами. Изъятия таких машин прежде фиксировались только в Германии. В Финляндии разрешили въезжать в страну на авто с российской регистрацией, тогда как Латвия и Литва ввели запрет на их въезд.