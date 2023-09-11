Еврокомиссия разрешила не конфисковывать личные вещи въезжающих в ЕС россиян

Флаг Европы

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Страны — члены Европейского Союза могут не конфисковывать личные вещи граждан РФ, въезжающих на их территорию, даже если соответствующие наименования запрещены к импорту в государства ЕС из-за санкций. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии Даниэл Шеридан Ферри, передает РИА Новости.

«Если вы пересекаете границу с личными вещами, одеждой, которые находятся в списке запрещенных, то это не означает обхода санкций. Следует это принимать во внимание», — подчеркнул Ферри.

Вместе с тем представитель Еврокомиссии обратил внимание на то, что это не касается дорогих вещей — например, автомобилей. Въезд на машинах, зарегистрированных в РФ, в ЕС запрещен, напомнил он.

Upd. (15.50): Ранее Еврокомиссия разъяснила, что приобретение, импорт или передача в ЕС произведенных в России или ввозимых оттуда товаров из санкционного списка номер XXI запрещены. Таким образом, въезд в страны союза на зарегистрированных в России авто должен рассматриваться как запрещенный импорт.

При этом каждая страна самостоятельно принимает решения о применении рестрикций (пока случаи изъятия машин с российскими номерами фиксировались только в Германии). В санкционный список номер XXI также включены косметика, чемоданы, ноутбуки, смартфоны, полудрагоценные и драгоценные камни, шампуни, зубная паста, туалетная бумага, яхты и фотокамеры.