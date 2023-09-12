Yle: Власти Финляндии разрешили въезжать в страну на машинах с российскими номерами

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Финляндия решила пока не следовать рекомендации Еврокомиссии о запрете гражданам РФ въезжать в страны Европейского Союза на автомобилях с российской регистрацией. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Финляндии, сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Руководитель санкционного отдела финского МИД Пиа Сариваара подчеркнула, что громкие заголовки в медиа о запрете на въезд машин с российскими номерами или их конфискации не соответствуют действительности.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — подчеркнула она.

Представитель финских властей уточнила, что МИД обсудит рекомендации Еврокомиссии с другими государствами ЕС, которые граничат с Россией.

Финляндия еще осенью 2022 года запретила въезд граждан РФ с шенгенскими туристическими визами. Впрочем, россияне могут въезжать в страну при наличии рабочих виз, а также если они являются членами семей граждан стран Евросоюза.

Upd. (16.32): Ранее Еврокомиссия разъяснила, что приобретение, импорт или передача в ЕС произведенных в России или ввозимых оттуда товаров из санкционных списков запрещены. Соответственно, въезд на территорию Евросоюза на зарегистрированных в РФ авто должен рассматриваться как запрещенный импорт. Вместе с тем каждая страна самостоятельно принимает решения о применении рестрикций. На данный момент случаи изъятия машин фиксировались только в Германии.

Позднее Еврокоммисия пояснила, что входящие в ЕС государства могут не конфисковывать личные вещи въезжающих россиян, даже если их наименования запрещены к импорту из-за санкций.