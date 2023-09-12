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В Германии отказались делать исключения из санкций для въезжающих в страну россиян
Власти Германии не станут делать исключения из санкций Европейского Союза для въезжающих в страну граждан России — теоретически все подпадающие под ограничения товары, включая личные вещи, могут быть конфискованы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ немецкой таможни россиянину, планирующему въехать в ФРГ.
По словам таможенников, запрет на импорт в соответствии с санкциями распространяется на все товары, перечисленные в приложении XXI к регламенту №833/2014, в том числе на смартфоны, ноутбуки и прочие личные вещи.
«Никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено», — подчеркнули в ведомстве.
Соответственно, товары, ввоз которых запрещен, могут быть задержаны, конфискованы и в случае необходимости переработаны. Вместе с тем подобные проверки «проводятся с риск-ориентированным подходом». Это означает, что гипотетические изъятия санкционных вещей в любом случае будут происходить лишь время от времени.
Ранее Еврокомиссия разъяснила, что приобретение, импорт или передача в ЕС произведенных в России или ввозимых оттуда товаров из санкционного списка номер XXI запрещены. Однако позднее она уточнила, что страны — члены Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи граждан РФ, въезжающих на их территорию, даже если соответствующие наименования запрещены к импорту.
Изъятия автомобилей с российскими номерами, запрет на ввоз которых подтвержден Еврокомиссией, пока фиксировались только в Германии. Власти Финляндии разрешили въезжать на них в страну, так как каждая страна самостоятельно принимает решения о применении рестрикций.
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