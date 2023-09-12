Латвия и Литва ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами

Власти Литвы и Латвии ограничили въезд автомобилям, зарегистрированным в России, в соответствии с данной ранее рекомендацией Еврокомиссии.

В частности, литовская таможня уже вчера, 11 сентября, перестала впускать машины с российскими номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, передает РИА Новости.

«Случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других вещей пока нет», — уточнила старший специалист отдела коммуникаций литовской таможни Ирина Фролова-Милашене.

В свою очередь латвийская таможня перестала пускать зарегистрированные в РФ авто, в том числе через границу с Беларусью, с сегодняшнего дня. Об этом таможенное управление страны при Службе государственных доходов информирует на своем сайте.

Если въезжающие откажутся вернуться в Россию или Беларусь, транспортное средство могут конфисковать. Впрочем, частные лица смогут возвращаться из ЕС в РФ на машинах с российскими номерами, «если они не декларируются как товары и используются только в качестве средства передвижения», пояснили в ведомстве.

Upd. (22.02): Прежде Еврокомиссия разъяснила, что приобретение, импорт или передача в ЕС произведенных в России или ввозимых оттуда товаров из санкционных списков запрещены. Соответственно, въезд на территорию Евросоюза на зарегистрированных в РФ авто должен рассматриваться как запрещенный импорт.

Изъятия автомобилей с российскими номерами, запрет на ввоз которых подтвержден Еврокомиссией, пока фиксировались только в Германии. Власти Финляндии разрешили въезжать на таких машинах в страну, так как каждое государство само принимает решения о применении рестрикций.