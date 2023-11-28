«Я не кристально чист, но меня оговаривают»: как арестовывали экс-лидера «Кинопленки»

Сунгатуллина доставили в Советский районный суд Казани ровно к двум часам дня – в наручниках и в сопровождении следователей

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

16 лет жил под другим именем

Ильфатей – это кличка бывшего главаря ОПГ «Кинопленка», так его называли и соратники, и участники противоборствующих группировок. Сегодня это седой 61-летний мужчина со спокойным выражением лица. На первый взгляд, даже и не скажешь, что за его плечами такое темное прошлое.

Сунгатуллина доставили в Советский районный суд Казани ровно к двум часам дня – в наручниках и в сопровождении следователей. Его поместили в «аквариум», после чего судья объявил о старте судебного заседания. Сегодня решался вопрос о выборе меры пресечения для беглеца.

Первым делом установили личность подсудимого – выяснилось, что он разведен, нигде не работает, а прописан по-прежнему в Казани, на улице Дубравной.

В розыск Ильфатея объявили еще в 2007 году, тогда же были задержаны другие участники «Кинопленки». В 2011 году им вынесли приговор, а лидер группировки продолжал скрываться. Задержали его только 26 ноября в Ростове-на-Дону. По некоторым данным, там он жил под другим именем, даже создал семью – жил в гражданском браке, воспитывал ребенка.

ОПГ «Кинопленка» появилась, как и другие группировки Казани, в 80-е годы. Свое название она взяла от завода, который сейчас известен как «Тасма». В районе рядом с предприятием и обитали те мальчишки, которые впоследствии объединились и стали жить по уличным законам. На счету этого ОПГ десятки смертей, разбоев, грабежей и других страшных преступлений.

Первым делом установили личность подсудимого – выяснилось, что он разведен, нигде не работает, а прописан по-прежнему в Казани, на улице Дубравной Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как установило следствие, Эльфат Сунгатуллин занял лидирующую позицию в ОПГ в 1997 году. Предшествовало этому серьезное противостояние с конкурентом – Иреком Мингазовым по прозвищу Ташкент. Внутри группировки началась дележка власти, в результате которой случился раскол и «Кинопленка» разделилась пополам между двумя лидерами. Основное название так и закрепилось за Ильфатеем, а та часть участников, которая осталась с Ташкентом, стала называться «Банда Ташкента». Но в конце концов лидера этой банды ждал трагичный конец – его застрелили в подъезде одного из домов Санкт-Петербурга.

Участников «Кинопленки», так же как и «Банду Ташкента», судили несколькими партиями – с 2008 по 2011 год. Кто-то отделался условными сроками, поскольку были уличены только в мелких хулиганствах, кто-то получил больше 20 лет лишения свободы.

«Не менее десяти раз выстрелил из автомата Калашникова в автомобиль»

На судебном заседании Ильфатей не проявлял лишних эмоций, вставал, когда к нему обращается судья, и говорил только когда спрашивали. Казалось, он абсолютно спокоен.

Следствие полагает, что обвиняемый причастен к совершению трех убийств и покушению на убийство двух человек. Одно из них, как гласят материалы дела, совершено группой лиц из корыстных побуждений. Другое квалифицировано еще Уголовным кодексом РСФСР – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских убеждений. Также в списке преступлений бандитизм, кража, незаконное хранение оружия и организация преступного сообщества.

Слово предоставили сотруднику Следственного комитета, который обратился к суду с ходатайством об аресте задержанного беглеца.

На судебном заседании Ильфатей не проявлял лишний эмоций, вставал, когда к нему обращается судья, и говорил только когда спрашивали Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Установлено, что 4 декабря 1995 года возле дома 23 по улице 12-го Октября Габиев, Гараев, Васильев, Мухаметшин, Галиев, а также Кашапов (участники ОПГ «Кинопленка», – прим. Т-и), действуя по указанию Сунгатуллина и Афанасьева, совершили убийства участника “Бригады Ташкент” Макарова», – зачитал следователь.

К слову, Игорь Афанасьев по прозвищу Афоня тоже имел высокий авторитет в «Кинопленке», так же, как и Ильфатей. Он был убит в 1997 году, ему тогда было 28 лет.

«13 августа 1996 года руководители и участники банды похитили участника “Бригады Ташкент” и убили его из огнестрельного оружия в Зеленодольском лесничестве. 29 мая 1997 года возле дома по улице Солнечная в Буинске участник группировки Смолин по указанию Сунгатуллина, Галиева, Шатрова из огнестрельного оружия совершил убийство Тухватуллина. 2 июня 1997 года на дороге, ведущей к заводу имени Серго, в городе Зеленодольск Лемехов и Гусев, действуя по найму с целью убийства, произвели не менее десяти выстрелов из автомата Калашникова в автомобиль, в котором находились Жуков и Мальков. Однако смерть Жукова и Малькова не наступила по не зависящим от стрелявших обстоятельствам», – продолжил следователь

23 августа 2003 года несколько участников ОП, по указанию Сунгатуллина похитили с территории «Тасмы» две емкости. Что в них находилось, следователь не уточнил, однако отметил, что предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере.

В июле 2005 года кражи с «Тасмы» продолжились – группировщики вынесли титановые пластины и оборудование.

Выяснилось, что еще в 2000 году Ильфатей приобрел наган – револьвер калибра 7,62. Оружие он использовал сам и передавал другим лицам, полагает следствие.

«Сунгатуллин был задержан 26 ноября и допрошен в качестве обвиняемого. Вину, по существу обвинения, не признал», – сообщил следователь.

«Я не согласен, оговоры есть, понимаете, я участвовал не во всех преступлениях»

Обращаясь к суду, сотрудник СК попросил заключить обвиняемого под стражу до 25 декабря.

С такой позицией обвиняемый не согласился, сообщил, что не имеет никакого отношения к некоторым из перечисленных преступлений.

«Я не согласен, оговоры есть, понимаете, я участвовал не во всех преступлениях. Я не говорю, что я кристально чист… надо разбираться, что ли», – неуверенно сообщил он суду.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Ильфатей пообещал, что будет сотрудничать со следствием. Он рассказал, что все это время жил в Ростове-на-Дону под своим именем и ни от кого не прятался. Но признался: о том, что находится в розыске, знал.

Срок давности по особо тяжким преступлениям составляет 15 лет. Казалось бы, Сунгатуллин смог продержаться в бегах на год дольше и мог бы спать спокойно. Но есть нюанс: в случае если человек находился в розыске, все сроки давности «замораживаются». Это значит, что пенсию, скорее всего, беглому лидеру «Кинопленки» придется получать в местах лишения свободы. А за серию убийств ему вряд ли назначат меньше 25 лет лишения свободы.