«Эти дети и взрослые могли бы жить»: ГАИ РТ о тех, кто не был пристегнут и погиб в ДТП

Шансы выжить в ДТП вырастают в разы, если водитель и пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, а дети едут в автокреслах. Госавтоинспекция Татарстана подчеркивает: дети, которые перевозились по правилам, выживают даже в тех авариях, в которых гибнут взрослые. «Татар-информ» о том, как сохранить жизнь себе и своим близким.





Автоинспекторы каждый раз предупреждают: перевозите детей только в специальных автокреслах, пристегивайте их ремнями безопасности

Фото: © Александр Уткин / РИА Новости

17 детей получили травмы из-за того, что ехали не в автокреслах

За прошлый год в Татарстане произошло 162 ДТП, в которых пострадали дети: три ребенка погибли, 184 получили травмы. Несмотря на то что в сравнении с 2023 годом количество погибших и пострадавших уменьшилось, цифры все равно страшные.

Автоинспекторы каждый раз предупреждают: перевозите детей только в специальных автокреслах, пристегивайте их ремнями безопасности. Однако прислушиваются не все. За прошлый год в Татарстане произошло 14 дорожных аварий, в которых 17 детей получили травмы из-за того, что родители пренебрегли правилами перевозки детей в автомобиле.

Фото: «Татмедиа»

Например, 29 июля 2024 года в Тукаевском районе водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Hyundai. Травмы получили два пассажира Hyundai – годовалый ребенок и 55-летняя женщина, которые находились на переднем пассажирском сиденье.

29 июля 2024 года в Тукаевском районе водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ

Ребенка перевозили без детского удерживающего устройства – женщина везла его на руках. Сама пассажирка тоже не была пристегнута ремнем безопасности. В салоне Hyundai находились еще три ребенка, которые тоже не были пристегнуты. Лишь по счастливой случайности они не получили тяжелых травм.

«Я уверен, это не тот случай, когда нужно экономить!»

Уже в этом году 2 января в Лаишевском районе РТ женщина – водитель автомобиля Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Toyota и Audi.

В Лаишевском районе РТ женщина – водитель автомобиля Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Toyota и Audi Фото: Госавтоинспекция МВД по РТ

«В результате водитель автомобиля Hyundai и его 21-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. В салоне находился годовалый ребенок, его везли в детском кресле, он отделался легкими травмами. Также в салоне находилась 23-летняя девушка, которая была травмирована», – рассказывал на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов.

Если вспоминать случаи прошлых лет, в январе 2021 года ребенок, которого перевозили не по правилам, погиб. Трагедия случилась в Сабинском районе Татарстана. Там лоб в лоб столкнулись Kia и «Лада». В аварии тогда погибли годовалый малыш, его отец-водитель и 74-летняя пассажирка. 21-летняя мать ребенка и другие пассажиры иномарки получили травмы. Выяснилось, что ребенка перевозили в детском кресле, но оно не было закреплено. Все остальные пассажиры тоже не были пристегнуты.

Рустем Гарипов: «В очередной раз обращаюсь ко всем родителям и призываю со всей серьезностью отнестись к безопасности, особенно при перевозке детей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В очередной раз обращаюсь ко всем родителям и призываю со всей серьезностью отнестись к безопасности, особенно при перевозке детей. Правила обязывают перевозить детей до 7 лет на заднем сиденье и до 12 лет на переднем сиденье только в детском удерживающем устройстве. Допускается перевозка детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье легкового автомобиля без применения детских удерживающих устройств. Вместе с тем из соображений безопасности Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в детских автокреслах даже после достижения ими семилетнего возраста на заднем сиденье автомобиля. Я уверен, что это не тот случай, когда нужно экономить!» – подчеркивает Рустем Гарипов.

Безусловно, автокресла и ремни безопасности не способны предотвратить ДТП или уберечь всех пристегнутых от смертельных травм, но именно использование ремней и детских автокресел снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП, отметил глава Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.

Именно использование ремней и детских автокресел снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Перед аварией заблокировал ремень безопасности за спинкой сиденья, погиб

За прошлый год в Татарстане в 78 ДТП, когда водители или пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, погибли 50 человек, еще 66 получили травмы. Среди них и взрослые, и дети. Вывод один – пять десятков человек могли бы продолжать жить, сгубило их безответственное отношение к безопасности.

21 июня 2024 года рядом с поселком Уруссу Ютазинского района РТ автомобиль Renault опрокинулся в кювет. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности – в момент аварии он вылетел из машины. Травмы, которые получил мужчина, оказались смертельными. Выехавшие на место сотрудники ГАИ выяснили, что, сев за руль, он заблокировал ремень безопасности за спинкой сиденья.

На следущий день такой же случай произошел в Новошешминском районе РТ. Там водитель «Жигулей» также забыл о правилах безопаснсти. Его автомобиль съехал в кювет, а он сам вылетел из салона. Мужчина скончался на месте аварии.

В Сабинском районе Татарстана погибли двое взрослых, не пристегнутых ремнями, и маленький ребенок, ехавший в незафиксированном автокресле Фото: saby-rt.ru

3 июля в Пестречинском районе РТ водитель Daewoo ехал в своем автомобиле, в какой-то момент он потерял контроль над машиной и съехал в кювет. В этой аварии пострадали два человека, в том числе годовалый ребенок. Малыша перевозили без автокресла, он получил травмы.

4 октября в Бугульминском районе РТ 40-летний водитель «Лады» ехад достаточно быстро – машина вылетела с трассы в кювет и опрокинулась.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из автомобиля. С травмами различной степени тяжести его доставили в больницу, где он скончался.

Фото: «Татмедиа»

«За наплевательское отношение к ПДД можно расплатиться человеческой жизнью»

«Как показывают многочисленные исследования, использование ремней безопасности в разы снижает получение травм и гибели в результате ДТП», – напомнил главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

В Госавтоинспекции напоминают: когда ремень безопасности пристегнут, шансы выжить в аварии увеличиваются на 50 процентов для тех, кто находится на переднем сиденье, и на 25 процентов для тех, кто сидит сзади. В пять раз выше вероятность уцелеть во время опрокидывания автомобиля, если ремень был пристегнут.

Закон обязывает всех, кто находится в автомобиле, пользоваться ремнями безопасности, а детей перевозить в автокреслах. За нарушение предусмотрен штраф. Но страшнее всего, что за наплевательское отношение к ПДД можно расплатиться не рублем, а человеческой жизнью.