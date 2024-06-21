В Ютазинском районе в кювет опрокинулась иномарка, нетрезвый водитель погиб

Смертельное ДТП случилось 21 июня на 25-м километре трассы Стярле-Каразерик-Уруссу в Ютазинском районе. Водитель Renault, предположительно находившийся в нетрезвом состоянии, не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности, который, как выяснилось, был заблокирован за спинкой сиденья. В результате ДТП мужчину выбросило из салона, что привело к его гибели на месте происшествия.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о критической важности использования ремней безопасности. Статистика показывает, что правильное применение ремней снижает риск смертельного исхода или серьезных травм при ДТП в 2,5 раза. При опрокидывании транспортного средства шансы на выживание у пристегнутых пассажиров возрастают в 5 раз.