В Новошешминском районе «Лада» опрокинулась в кювет, водитель погиб

22 июня на трассе Новошешминск-Чувашск произошла трагическая авария, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

Ситуацию усугубило то, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. При опрокидывании его выбросило из салона автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.