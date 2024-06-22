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В Новошешминском районе «Лада» опрокинулась в кювет, водитель погиб
22 июня на трассе Новошешминск-Чувашск произошла трагическая авария, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.
Ситуацию усугубило то, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. При опрокидывании его выбросило из салона автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.
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