news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 22 июня 2024 13:50

В Новошешминском районе «Лада» опрокинулась в кювет, водитель погиб

Скопировать ссылку

22 июня на трассе Новошешминск-Чувашск произошла трагическая авария, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет.

Ситуацию усугубило то, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. При опрокидывании его выбросило из салона автомобиля. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.

#смертельное дтп
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2