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Происшествия 4 октября 2024 08:18

«Лада» вылетела с трассы в РТ, водитель получил серьезные травмы и скончался в больнице

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В Бугульминском районе Татарстана автомобиль «Лада» вылетел с трассы в кювет и лег на бок.

Поскольку водитель не был пристегнут ремнем безопасности, его выкинуло из автомобиля. Мужчина получил серьезные травмы.

Его доставили в больницу, где позже он скончался.

Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, ДТП произошло накануне поздним вечером.

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