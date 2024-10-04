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«Лада» вылетела с трассы в РТ, водитель получил серьезные травмы и скончался в больнице
В Бугульминском районе Татарстана автомобиль «Лада» вылетел с трассы в кювет и лег на бок.
Поскольку водитель не был пристегнут ремнем безопасности, его выкинуло из автомобиля. Мужчина получил серьезные травмы.
Его доставили в больницу, где позже он скончался.
Как сообщает Госавтоинспекция Татарстана, ДТП произошло накануне поздним вечером.
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