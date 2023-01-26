Медведев объяснил слова Зеленского о встрече с Путиным психологическими проблемами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что ему «неинтересно встречаться» и разговаривать с Президентом РФ Владимиром Путиным. Он связал эти заявления с личными проблемами украинского лидера, а также с его желанием получить как можно больше военной помощи.

«Есть у не очень здоровых людей такое свойство — наделять других своими фобиями и проблемами. Этакая психологическая проекция, когда собственный страх воспринимается как созданный извне, присущий кому-то другому», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По мнению политика, в своих «бессмысленных заявлениях» Зеленский преследует цель получить еще больше финансовой и военной поддержки от стран НАТО. «Они служат обоснованием для новых подачек. „Давайте, скорее уже принимайте решения. Я жив пока и всех контролирую вокруг. Дайте оружия и бабла ещё, и побольше, ведь наш враг непонятен, коварен и опасен. Но я не сдамся врагу, я очень-очень сильный, никаких переговоров, никаких контактов. И вообще. Враг меня уже почти боится“», – иронизирует он.

Напомним, в прошлом году Зеленский на законодательном уровне запретил проводить переговоры с Путиным. 26 января в интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что ему «неинтересно» разговаривать с главой российского государства.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил Путину о готовности выступить посредником для урегулирования ситуации на Украине. В ответ российский лидер заявил о деструктивной позиции украинской стороны, стремящейся к интенсификации боев. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что при нынешних условиях о переговорах речи не идет.