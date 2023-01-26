Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о незаинтересованности в переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать... Потому что у нас была встреча с ним в нормандском формате, это было до полномасштабного конфликта. Я видел человека, который говорил одно, а делал другое...» — заметил украинский лидер в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Встречаться с ним, пожимать руки? Неинтересно. Вести переговоры? Я вообще не понимаю, кто принимает решения в России», — добавил Зеленский, подчеркнув, что после начала широкомасштабных боевых действий в феврале прошлого года Путин стал для него «никем».

Кроме того, по мнению Президента Украины, на переговоры не готова идти и российская сторона. Он убежден, что власти РФ не шли на диалог и до того, как на всей территории Украины развернулось военное противостояние.

Еще в октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Позднее, в середине ноября, в ходе саммита «Большой двадцатки» он представил десять условий «формулы мира» на Украине. Этот план предусматривает, в частности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск и прекращение боевых действий, а также фиксацию завершения конфликта.

В свою очередь в последние месяцы российские власти декларируют готовность к переговорам, но на собственных условиях. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что о переговорах с Зеленским в настоящий момент «речи быть не может».