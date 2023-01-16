Путин и Эрдоган обсудили украинский конфликт и создание газового хаба

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонные переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В числе прочего главы государств обсудили украинский конфликт, создание газового хаба и участие России в налаживании турецко-сирийских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

Обе стороны подтвердили настрой на дальнейшее развитие российско-турецкого сотрудничества, отметив в числе приоритетов сферу энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового «хаба».

Что касается Украины, то по инициативе турецкой стороны главы государств затронули вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными. Кроме того, Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники.

«Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», – отметил Кремль.

Помимо этого, Путин и Эрдоган обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России, детали разговора на эту тему не уточняются. Также главы стран рассмотрели вопросы нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей.

Напомним, 12 октября выступил с предложением создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу, Эрдоган поддержал инициативу и предложил в качестве места для строительства хаба Фракию.