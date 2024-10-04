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Ирина Волынец рассказала, как повысить рождаемость в стране
Введение налога на бездетность существенно не повлияет на демографическую ситуацию. Такое мнение «Татар-информу» выразила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести в РФ налог на бездетность.
Детский омбудсмен РТ уверена, что люди не будут заводить детей только ради того, чтобы не платить данный налог. Но в то же время она назвала рациональной идею Гурулева о направлении дополнительных средств на нужды детских домов.
По мнению Волынец, повысить рождаемость в стране помогут стимулирующие меры поддержки семей с детьми.
«Если с каждым ребенком семья будет становиться богаче, именно это станет лучшим лекарством для улучшения демографической ситуации», – сказала она.
Также, по ее словам, необходимо вести активную работу в информационном поле с целью повышения престижа традиционных семейных ценностей.
«Быть многодетной семьей должно стать престижным», – добавила она.
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