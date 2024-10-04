Ирина Волынец рассказала, как повысить рождаемость в стране

Ирина Волынец

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Введение налога на бездетность существенно не повлияет на демографическую ситуацию. Такое мнение «Татар-информу» выразила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев предложил ввести в РФ налог на бездетность.

Детский омбудсмен РТ уверена, что люди не будут заводить детей только ради того, чтобы не платить данный налог. Но в то же время она назвала рациональной идею Гурулева о направлении дополнительных средств на нужды детских домов.

По мнению Волынец, повысить рождаемость в стране помогут стимулирующие меры поддержки семей с детьми.

«Если с каждым ребенком семья будет становиться богаче, именно это станет лучшим лекарством для улучшения демографической ситуации», – сказала она.

Также, по ее словам, необходимо вести активную работу в информационном поле с целью повышения престижа традиционных семейных ценностей.

«Быть многодетной семьей должно стать престижным», – добавила она.