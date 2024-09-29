Названы российские регионы-лидеры по рождаемости: Татарстан в топе

Татарстан занял 8 место в рейтинге регионов России, где по итогам января-июля 2024-го родилось больше всего детей. За упомянутые семь месяцев в республике появилось на свет 20 262 малыша. Данный топ был составлен на основе данных Росстата, которые изучил журналист «Татар-информ».

Лидером «демографического» рейтинга стала Москва (70 168 новорожденных), на втором месте - Московская область (41 724 ребенка), а на третьем Краснодарский край (29 531 малыш). В топ-5 также попали Санкт-Петербург (27 453) и Тюменская область (24 808).

Шестое место – у Республики Дагестан (24 476 рожденных детей), а седьмое – у Свердловской области (21 901). В топ-10 после Татарстана также попали Республика Башкортостан (19 639) и Чеченская Республика (17 731).

Меньше всего за январь-июль 2024-го детей родилось в Ненецком автономном округе (275), Чукотском автономном округе (304) и Магаданской области (574).

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Послании Госсовету РТ заявлял, что повышение рождаемости – один из главных наших приоритетов. Он также подчеркнул, что в республике комфортно жить, трудиться, создавать семьи и растить детей.

«Мы твердо стоим на защите наших традиционных ценностей», — добавил Минниханов, отметив, что «это наследие необходимо сохранить для будущих поколений».