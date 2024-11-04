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Общество 4 ноября 2024 15:59

В Госдуме рассказали, как повысить рождаемость в стране

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Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина рассказала, как в России улучшить демографическую ситуацию. Парламентарий уверена, что для этого необходима прогрессирующая шкала материнского капитала.

«В 2020 году было принято решение, чтобы стимулировать рождение первого ребёнка, решили маткапитал распространить на первого ребёнка, а остаток суммы маткапитала на второго, а дальше всё завершается и только меры региональной поддержки. <…> На первого ребёнка, дальше прогрессирующий на второго ребёнка, а дальше прогрессия на третьего, на четвёртого прогрессия плюс 25% и на пятого. И вот тогда мы получим этот самый демографический всплеск», – сказала Останина.

В следующем году размер маткапитала на первого ребенка составит 677 тыс. рублей, на второго – 894 тыс. рублей, если семье не оказывался данный вид поддержки после рождения первого.

В Государственной Думе РФ предложили разрешить использование средств материнского капитала на получение образования родителями.

#Госдума #рождаемость
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