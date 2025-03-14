Еще одна семья участника СВО из Альметьевского района получила помощь в колке дров

В Альметьевском районе РТ продолжается адресная поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Чаще всего в штаб гуманитарной помощи «Своих не бросаем» обращаются за помощью в благоустройстве: подготовке огорода к посадкам, покосе травы, доставке и колке дров, а также в решении мелких бытовых задач – например, вешании люстры или ремонте розетки.

Так, накануне в штаб обратилась семья одного из военнослужащих. Уже на следующий день волонтеры Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ отправились к ним, чтобы помочь с колкой дров.

На сегодняшний день помощь получила уже более 1200 семей военнослужащих. Причем поддержка не разовая – если у родных участников СВО вновь возникнут бытовые сложности, они могут снова обратиться в штаб за помощью.

Для этого достаточно позвонить по телефону: 8 (8553) 26-01-01. Штаб работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.